POL-LB: Vaihingen an der Enz/Horrheim: Vandalen unterwegs

Ludwigsburg (ots) - Unbekannte Täter haben in der Nacht zum Montag im Bereich Horrheim ihr Unwesen getrieben. Am Horrheimer Weinberg in den Gewannen "Eppental" und "Botenbrunnen" schlugen sie an insgesamt elf Weinberghäusern Türen und Fenster ein und richteten dabei Sachschaden von etwa 1.200 Euro an. Vermutlich dieselben Täter machten sich an einem Lagerhallenkomplex am Egartenweg zu schaffen und brachen an fünf Parzellen die Holzverkleidung heraus. In einer der Parzellen versuchten sie erfolglos, ein nicht fahrbereites Motorrad zum Laufen zu bringen und ließen von dort einen Motorradhelm und einen Werkzeugkasten mitgehen. Personen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Vaihingen/Enz, Tel. 07042/941-0, zu melden.

