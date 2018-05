POL-LB: Einbruch in Sachsenheim, Verkehrsunfall in Sachsenheim und Bietigheim-Bissingen, Auseinandersetzung in Sersheim, Heckenbrand in Benningen am Neckar

Ludwigsburg (ots) - Sachsenheim: Gaststätteneinbruch

Vermutlich auf Bargeld hatte ein Einbrecher es abgesehen, der am Dienstag zwischen 04:00 und 09:30 Uhr eine Gaststätte in der Hauptstraße heimsuchte. Der Täter stieg über ein zuvor aufgehebeltes Fenster in den Gastraum ein. Dort hebelte er einen Spielautomaten auf und entwendete das enthaltene Bargeld in Höhe mehrerer hundert Euro. Der angerichtete Sachschaden wurde mit 1.500 Euro angegeben. Das Polizeirevier Vaihingen an der Enz, Tel. 07042/941-0, bittet um Hinweise.

Sachsenheim: Gegen Baum geprallt

Aus bislang noch nicht geklärter Ursache ist am Dienstagabend ein 20-Jähriger auf der Landesstraße 1110 in einem Hyundai in einen Verkehrsunfall verwickelt worden. Der junge Fahrer kam gegen 20:45 Uhr zwischen Ochsenbach und Eibensbach nach rechts von der Straße ab und prallte mit dem Auto gegen einen Baum. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf 15.000 Euro. Am Fahrzeug entstand ein Totalschaden, es musste abgeschleppt werden.

Bietigheim-Bissingen: Unfallflucht

Obwohl er einen Sachschaden von 2.000 Euro verursacht hatte, suchte ein bislang unbekannter Autofahrer das Weite, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Der Unfallverursacher streifte am Dienstag zwischen 16:20 und 17:30 Uhr einen schwarzen Audi, der am rechten Fahrbahnrand der Brunnenstraße abgestellt war und beschädigte das Auto an der vorderen Stoßstange. Am Audi wurden Spuren gesichert, die auf ein blaues Auto hindeuten. Zeugen, die Hinweise zum Unfallverursacher machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, Tel. 07142/405-0, in Verbindung zu setzen.

Sersheim: Streit angezettelt

Im Rahmen einer Veranstaltung kam es am Dienstagabend in einem Vereinsgebäude in der Unterriexinger Straße zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge hatte vermutlich ein bislang unbekannter Besucher einen Streit provoziert, indem er kurz nach 20:00 Uhr einen 26-Jährigen ansprach und mit einem Bierkrug versuchte, ihn zu schlagen. Dabei wurde Bier auf einen 21-Jährigen verschüttet. Es entbrannte ein Streit, den ein 43-Jähriger schlichten wollte. Dieser wiederrum wurde von einem Begleiter des Angreifers von hinten gepackt. Er erhielt einen Schlag ins Gesicht und sein Shirt zerriss. Auf ein ausgesprochenes Hausverbot reagierten die Männer nicht. Erst als die Polizei informiert wurde, verließen sie das Gelände. Die Ermittlungen dauern an.

Benningen am Neckar: Heckenbrand

Aus bislang unbekannter Ursache geriet am Dienstag gegen 21:40 Uhr eine Hecke auf Höhe des Parkhauses in der Straße "Am Römergraben" in Brand. Das Feuer konnte noch vor Eintreffen der Feuerwehr Benningen, die mit zwei Fahrzeugen und zehn Einsatzkräften an den Brandort ausrückte, gelöscht werden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens konnte noch nicht beziffert werden.

