POL-LB: Verkehrsverstoß in Renningen, Verkehrsunfall auf der BAB 8 - Gem. Leonberg

Ludwigsburg (ots) - Renningen, Malmsheim: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Einen schlechten Scherz erlaubten sich mehrere junge Leute am Dienstagabend in der Strohgäustraße. Da sie dort wohl gezündelt haben, wurde die Polizei gerufen. Als der Streifenwagen heranfuhr, blockierten sie ihn mit einem brennenden Bollerwagen, so dass das Auto mit einer Straßenlaterne kollidierte und ein Sachschaden von etwa 6.000 Euro entstand. Kurz nach 22:30 Uhr wurden dem Polizeipräsidium Ludwigsburg über Notruf mehrere kleine Brände beim Betriebshof gemeldet, die vermutlich durch eine Gruppe junger Erwachsener gelegt worden waren. Bereits auf der Anfahrt musste die Polizeistreife mehrfach brennende Gegenstände umfahren. Kurz bevor der Streifenwagen die verdächtigen Personen erreichte, bemerkten sie ihn und schoben einen Bollerwagen mit brennender Kohle auf die Fahrbahn. Um eine Kollision zu verhindern, musste der Fahrer in das feuchte Gras ausweichen, worauf das Auto gegen eine Straßenlaterne rutschte. Daraufhin ergriffen die etwa fünf jungen Leute die Flucht. Im Zuge einer sofort eingeleiteten polizeilichen Fahndung wurde ein 23-jähriger Mann im angrenzenden Wohngebiet gefasst und vorläufig festgenommen. Er war alkoholisiert und wurde nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß entlassen. Die Ermittlungen dauern an. Hinweise nimmt das Polizeirevier Leonberg unter Tel. 07152/605-0 entgegen.

BAB 8 - Gem. Leonberg: Fahrzeug gestreift - Unfallhergang unklar

Die Verkehrspolizeidirektion Ludwigsburg, Tel. 0711/6869-0, bittet Zeugen eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwoch, 25.04.2018, gegen 14:20 Uhr zwischen der Anschlussstelle Leonberg-West und dem Autobahndreieck Leonberg ereignet hat, sich zu melden. Insbesondere wird ein Verkehrsteilnehmer gesucht, der sich mit einer der Beteiligten unterhalten hat. Eine 37-Jährige war in einem VW auf der rechten Fahrspur unterwegs, als es zur Kollision mit dem Sattelzug eines 32-Jährigen kam. Bisher ist unklar, ob der Lkw, der in der Mitte fuhr, nach rechts wechselte oder die 37-Jährige in die Mitte geriet. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf 1.250 Euro.

