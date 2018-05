POL-MFR: (651) Tragischer Unfall beim Maibaumaufstellen

Treuchtlingen (ots) - Heute Nachmittag (30.04.2018) ereignete sich in Wettelsheim (Lkrs. Weißenburg-Gunzenhausen) ein tragischer Unglücksfall. Eine Frau wurde tödlich verletzt.

Gegen 17:20 Uhr sollte in der Marktstraße ein Maibaum aufgestellt werden. Beim Aufrichten des Baumes brach plötzlich die Spitze ab. Von der herunterfallenden Baumspitze wurden eine 29-jährige Frau am Kopf und ein 3-jähriger Junge im Brustbereich getroffen. Die Frau wurde so schwer verletzt, dass sie trotz Reanimation durch einen Notarzt noch vor Ort ihren Verletzungen erlag. Der Junge wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. /Rainer Seebauer

