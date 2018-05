POL-MFR: (648) Zwei Polizeibeamte verletzt

Zirndorf (ots) - Am Sonntagabend (29.04.2018) kam es im Stadtgebiet Zirndorf zwischen der Polizei und dem Mitfahrer eines Pkws zu einer heftigen Auseinandersetzung. Zwei Beamte wurden dabei verletzt.

Die Streife der PI Zirndorf führte in der Rothenburger Straße gegen 20:30 Uhr eine Verkehrskontrolle durch. Noch während dieser Kontrolle fuhr ein Fahrzeug vorbei, in dem deutlich hör- und sichtbar ein heftiger Streit stattfand. Die Beamten nahmen die Verfolgung des Pkws auf und hielten ihn einige Hundert Meter weiter an.

Während der Beifahrer blutend das Fahrzeug verließ, weigerte sich der Mitfahrer auf dem Rücksitz auszusteigen. Nachdem der Sachverhalt geklärt und der Mitfahrer danach der Körperverletzung dringend verdächtig war, forderten die Beamten ihn auf, auszusteigen.

Der 23-Jährige dachte nicht daran. Deshalb erklärte man ihm die vorläufige Festnahme, musste ihn letztlich aber mit unmittelbarem Zwang aus dem Pkw herausholen. Dabei leistete der Mann so heftigen Widerstand, dass die Beamten verletzt und ihre Armbanduhren beschädigt wurden. Außerdem beschimpfte sie der Mann mit Beleidigungen der übelsten Art. Am Ende konnte der Beschuldigte zwar mit Mühe, aber immerhin zur Dienststelle gefahren werden.

Beide Beamte blieben dienstfähig. Gegen den Beschuldigten wird wegen Körperverletzung und Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt. Nach abgeschlossener Amtsbehandlung entließ man den 23-Jährigen wieder.

