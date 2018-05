POL-MFR: (646) Straßenräuber überfielen Passanten - Zeugenaufruf

Nürnberg (ots) - Ein 38-jähriger Passant wurde am frühen Samstagmorgen (28.04.2018) mutmaßlich Opfer mehrerer Straßenräuber. Die Kriminalpolizei Nürnberg bittet um Zeugenhinweise.

Der Beraubte sprach gegen 11:15 Uhr einen Anwohner im Franz-Reichel-Ring in Nürnberg-Langwasser an und bat darum, die Polizei zu verständigen. Er sei am frühen Morgen am Königstorgraben beraubt worden und wisse nun nicht, wie er nach Langwasser gekommen sei.

Nach Eintreffen der Beamten konnte der Sachverhalt nicht eindeutig geklärt werden. Der mutmaßliche Geschädigte, der Schürfwunden am Körper hatte, stand noch deutlich unter Alkoholeinwirkung. Allerdings gab er zu Protokoll, dass ihm ein hoher Geldbetrag fehle.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken übernahm zunächst die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen, am Montagmorgen schaltete sich das Fachkommissariat der Kripo Nürnberg ein.

Nach Angaben des Geschädigten hielt er sich gegen 04:30 Uhr im Bereich der Königstorpassage auf und sei dort von vier unbekannten Männern niedergeschlagen und beraubt worden. Anschließend habe er die Erinnerung verloren und habe sich dann in Nürnberg-Langwasser wiedergefunden.

Zeugen, die am 28.04.2018 gegen 04:30 Uhr in der Nürnberger Innenstadt oder in den Morgenstunden im Bereich des Franz-Reichel-Rings entsprechende Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 09 11 2112 - 3333 in Verbindung zu setzen.

Bert Rauenbusch/n

