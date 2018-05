POL-LB: Verkehrsunfall in Leonberg

Ludwigsburg (ots) - Leonberg: Rollerfahrer bei Sturz verletzt

Mit dem Rettungsdienst musste am Mittwoch ein 46-Jähriger in ein Krankenhaus gebracht werden, nachdem er gegen 14:45 Uhr auf der Büsnauer Straße in einen Verkehrsunfall verwickelt worden war. Der Mann war in Richtung Warmbronn unterwegs. Kurz vor Ortsbeginn kam er vermutlich durch einen Lenkfehler nach rechts in den Grünstreifen und stürzte wohl wegen eines Schachts, so dass er verletzt wurde. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf 2.000 Euro. Der Roller war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

