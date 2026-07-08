Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Vöhringen, A 81

Lkr. Rottweil) Gemeinsame Großkontrolle der Verkehrspolizeiinspektion Zimmern ob Rottweil mit der Hochschule für Polizei Baden-Württemberg (07.07.2026)

Vöhringen (ots)

Am Dienstag hat die Verkehrspolizeiinspektion Zimmern ob Rottweil gemeinsam mit Studierenden der Hochschule für Polizei Baden-Württemberg eine Großkontrolle auf dem Parkplatz "Hasenrain" an der Autobahn 81 durchgeführt. Hierbei wurden sie durch die Polizeihundeführerstaffel Rottweil, Polizeibeamte des Polizeipräsidiums Ulm, Beamte des Zolls sowie Einsatzkräfte des Technischen Hilfswerks unterstützt.

Im Zeitraum von 16:30 Uhr bis 23:00 Uhr kontrollierten die Beamten 171 Fahrzeuge sowie 293 Personen. Bei den Kontrollen wurden insgesamt 49 Verstöße registriert.

In vier Fällen stellten die Beamten fest, dass Fahrzeugführer ohne erforderliche Fahrerlaubnis unterwegs waren. Zudem wurde ein Fall festgestellt, bei dem das Fahren ohne Fahrerlaubnis zugelassen beziehungsweise ermöglicht wurde.

Sechs Fahrzeugführer standen während der Fahrt möglicherweise unter dem Einfluss berauschender Mittel. Darüber hinaus wurden zehn Verstöße gegen die Gurtpflicht sowie ein Verstoß gegen die vorgeschriebene Kindersicherung festgestellt. Ein Fahrzeugführer nutzte während der Fahrt eine Blitzer-App.

Vier Fahrzeugführer hatten ihre Ladung nicht ausreichend gesichert, ein Fahrer hatte das Abrissseil seines Anhängers nicht korrekt verwendet. Bei zwei Fahrzeugen war der Termin für die Hauptuntersuchung überfällig. Außerdem wurden zwei weitere Verstöße gegen die Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung registriert.

Auch im gewerblichen Verkehr ergaben sich Beanstandungen. Die Beamten stellten acht Verstöße gegen Sozialvorschriften sowie einen Verstoß gegen die Fahrpersonalverordnung fest.

Neben den Verkehrsverstößen stellten die Beamten folgende Straftaten fest: jeweils einen Fall von Urkundenfälschung und Kennzeichenmissbrauch, einen Verstoß gegen das Waffengesetz sowie einen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz in Verbindung mit Amphetamin. Außerdem kamen zwei Personen wegen illegalen Aufenthalts zur Anzeige, davon eine Person zusätzlich wegen unerlaubter Beschäftigung. Eine weitere Person hielt sich unerlaubt im Bundesgebiet auf beziehungsweise reiste illegal ein.

Die Polizei wird auch weiterhin entsprechende Kontrollen durchführen, um die Sicherheit im öffentlichen Raum sowie im Straßenverkehr weiter zu erhöhen.

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