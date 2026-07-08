Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Trossingen

Lkr. Tuttlingen) 64-jähriger Autofahrer mit etwa 2,2 Promille gestoppt und am Folgetag fahrend ohne Fahrerlaubnis angetroffen (07./08.07.2026)

Trossingen (ots)

Am Dienstagnachmittag hat die Polizei einen betrunkenen Autofahrer gestoppt und in der Folge den Führerschein beschlagnahmt. Am Folgetag konnten die Beamten den Mann erneut ohne Fahrerlaubnis fahrend antreffen.

Am Dienstag gegen 15:15 Uhr meldete ein Zeuge einen auffällig fahrenden VW auf dem Parkplatz eines Drogeriemarktes in der Straße "In Grubäcker". Der Fahrer fuhr mit seinem Auto mehrfach gegen den Randstein. Der Zeuge hielt den 64-jährigen VW-Fahrer bis zum Eintreffen der verständigten Polizeibeamten von einer Weiterfahrt ab und verhinderte vermutlich Schlimmeres.

Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Polizisten Alkoholgeruch bei dem 64-Jährigen fest. Ein Atemalkoholtest bestätigte mit etwa 2,2 Promille den Verdacht. Der Mann musste daraufhin sowohl eine Blutprobe als auch seinen Führerschein abgeben. Außerdem untersagten ihm die Beamten die Weiterfahrt.

Am Mittwochmorgen erkundigte sich der 64-Jährige bei der Polizei nach seinem Auto. Mit dem Hinweis, dass der Führerschein einbehalten worden war und er bis auf Weiteres kein Auto mehr fahren dürfe, händigten die Polizeibeamten dem Mann die Fahrzeugschlüssel aus. Gegen 10:00 Uhr konnten sie den 64-Jährigen dann jedoch erneut fahrend in seinem VW antreffen.

Die Beamten beschlagnahmten zur Verhinderung weiterer Fahrten bis auf Weiteres den Fahrzeugschlüssel. Der Mann muss sich nun neben Trunkenheit im Verkehr auch wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten.

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