Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Immendingen

Lkr. Tuttlingen) Pedelec-Fahrer kollidiert mit E-Scooter-Fahrer: Zwei leicht verletzte Personen (08.07.2026)

Immendingen (ots)

Am Mittwochmorgen hat sich an der Einmündung der Mozartstraße zur Beethovenstraße ein Verkehrsunfall zwischen einem Pedelec-Fahrer und einem E-Scooter-Fahrer ereignet.

Ein 35-jähriger Mann war gegen 05:45 Uhr mit seinem Pedelec auf der abschüssigen Beethovenstraße unterwegs. Im Bereich der Einmündung zur Mozartstraße querte der Radfahrer die Fahrbahn und kollidierte mit einem auf dem Gehweg entgegenkommenden 47-jährigen E-Scooter-Fahrer.

Durch den Zusammenstoß erlitten beide Beteiligten leichte Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte die Verletzten in ein örtliches Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden kann bislang nicht näher beziffert werden.

Das Polizeirevier Tuttlingen hat die Ermittlungen zum Verkehrsunfall aufgenommen.

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