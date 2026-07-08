Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen

Lkr. Tuttlingen) Verkehrskontrolle des Polizeireviers Tuttlingen: Zehn Verkehrsverstöße festgestellt (07.07.2026)

Tuttlingen (ots)

Polizeibeamte des Polizeireviers Tuttlingen haben am Dienstagmittag Verkehrskontrollen im Bereich der Möhringer Straße auf Höhe des Kreuzstraßentunnels durchgeführt.

Im Zeitraum von 12:00 Uhr bis 14:30 Uhr stellten die Beamten insgesamt zehn Verkehrsverstöße fest. Sieben Fahrer benutzten während der Fahrt ihr Mobiltelefon, drei Verkehrsteilnehmer waren ohne angelegten Sicherheitsgurt unterwegs.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei darauf hin, dass man bei 50 km/h unter Ablenkung durch ein Handy in nur einer Sekunde 14 Meter zurücklegt, ohne auf die Fahrbahn zu achten - das kann schlimme Folgen haben! Ein Aufprall mit "nur" 50 km/h ohne Sicherheitsgurt ist vergleichbar mit einem Sturz aus dem 3. Stock, also aus etwa 10 Metern Höhe.

Um die Verkehrssicherheit weiter zu erhöhen, wird die Polizei auch künftig angekündigte und unangekündigte Verkehrskontrollen durchführen.

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