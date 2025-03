Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil/Landkreis Rottweil) Verfolgungsfahrt nach Verkehrskontrolle (02.03.2025)

Konstanz (ots)

Eine Steife des Polizeireviers Rottweil wollte am frühen Sonntagmorgen, 02.03.2025 gegen 03:35 Uhr, einen 19-jährigen Pkw-Lenker in Rottweil in der Oberndorfer Straße einer Verkehrskontrolle unterziehen. Nachdem dieser die Anhaltezeichen der Polizei wahrnahm, hielt er kurz an, beschleunigte dann aber stark und versuchte sich der Kontrolle zu entziehen. Dabei fuhr er teils mit hoher Geschwindigkeit durch ein Wohngebiet. Nach einer kurzen Verfolgungsfahrt hielt er erneut an und flüchtete im Anschluss zu Fuß über einen Fußweg und anschließend über Hecken und Zäune auf ein freies Feld. Letztendlich konnte er widerstandslos festgenommen werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von fast 0,5 Promille. Des Weiteren gab er an, Marihuana konsumiert zu haben.

Bei dem 19-Jährigen wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Er muss sich nun wegen Fahren unter Drogeneinwirkung und illegalem Kraftfahrzeugrennen verantworten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell