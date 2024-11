Schramberg (ots) - Auf der Gartenstraße hat es am Samstag, gegen 10 Uhr einen Unfall durch einen Zusammenstoß zwischen Auto und Fahrzeugtür gegeben. Eine 83-jährige Skoda-Fahrerin hielt den notwendigen Seitenabstand zu den am Fahrbahnrand geparkten Autos nicht ein. So übersah sie auch eine geöffnete Tür an einem Mercedes und fuhr dagegen. Der Vater der gerade ...

mehr