Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg

Landkreis Rottweil) Offene Fahrzeugtür übersehen (09.11.2024)

Schramberg (ots)

Auf der Gartenstraße hat es am Samstag, gegen 10 Uhr einen Unfall durch einen Zusammenstoß zwischen Auto und Fahrzeugtür gegeben. Eine 83-jährige Skoda-Fahrerin hielt den notwendigen Seitenabstand zu den am Fahrbahnrand geparkten Autos nicht ein. So übersah sie auch eine geöffnete Tür an einem Mercedes und fuhr dagegen. Der Vater der gerade neben der Tür stand um seine Tochter aus dem Auto zu holen hatte Glück im Unglück. Später stellte sich heraus, dass die Seniorin ihre vorgeschriebene Brille nicht getragen hatte. Der Gesamtschaden muss noch beziffert werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell