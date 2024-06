Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Farbschmiererei in der Gottlieber Straße (07./08.06.2024)

Konstanz (ots)

Unbekannte haben im Zeitraum zwischen Freitag, 22 Uhr und Samstag, 6 Uhr, ein Praxisschild in der Gottlieber Straße beschädigt. Die Täter beschmierten das Schild mit einer Sprühfarbe und richteten damit einen Schaden in Höhe von rund 800 Euro an. Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizei in Konstanz unter der Telefonnummer 07531 995-2222 entgegen.

