Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Konstanz und des Polizeipräsidiums Konstanz - Polizei nimmt Räuber fest - Weitere Geschädigte gesucht (11.06.2024)

VS-Schwenningen (ots)

Der Raub eines Handys und Bargelds hat am Dienstag, den 04.06.2024 für zwei Män-ner zu deren Festnahme geführt. Beide hatten über eine Internetplattform ein Kaufan-gebot eingestellt. Bei der vermeintlichen Übergabe raubten sie dem Interessenten dann dessen Handy und Bargeld. Wir berichteten hierzu

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110973/5789856

Beamten des Kriminalkommissariats Villingen-Schwenningen und des Polizeireviers Vil-lingen gelang es, die beiden mutmaßlichen Täter im Alter von 25 und 26 Jahren zu er-mitteln und am 04.06.2024 festzunehmen. Einer Streife des Polizeireviers Villingen fiel bei einer routinemäßigen Streifenfahrt einer der gesuchten Männer in einem Auto zwi-schen Villingen und Schwenningen auf. Bei der Kontrolle des Autos stellten die Polizis-ten auch den zweiten gesuchten Räuber im Auto fest. Beide wurden an Ort und Stelle widerstandslos festgenommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Konstanz erließ ein Richter des Amtsgerichts in Villingen einen Haftbefehl gegen die Beiden, deren Folge die Untersuchungshaft in einer Justizvollzugsanstalt ist.

Die Kriminalpolizei hält es nach bisherigen Ermittlungen für möglich, dass die beiden Räuber in den Tagen um den 28.05.2024 herum noch weitere Taten begangen haben. Personen, welche ebenfalls von einer solchen Tat betroffen sind, oder Hinweise zu an-deren Vorfällen geben können, werden gebeten sich beim Kriminalkommissariat Villin-gen-Schwenningen unter der Telefonnummer 07721/6010 zu melden.

Staatsanwaltschaft Konstanz, Erster Staatsanwalt Andreas Mathy, Telefon: 07531 280-0

Polizeipräsidium Konstanz, Polizeioberkommissar Daniel Brill, Telefon: 07531 995-1019

