POL-KN: (Trossingen/ Lkr. Tuttlingen) Vermisster 63-Jähriger tot aufgefunden - Nachtragsmeldung (24.01.2024)

Rottweil (ots) - Zu einem Einsatz ausrücken mussten Feuerwehr und Polizei am Dienstagmittag, kurz vor 12 Uhr, in die Straße "Unterdorf". Auf einem Grundstück geriet eine Gartenhütte in Brand. Die Feuerwehr Rottweil, die mit fünf Fahrzeugen und 18 Mann am Einsatzort waren, konnte das Feuer löschen. Der entstandene Sachschaden wird von der Polizei auf etwa 2.000 ...

