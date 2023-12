POL-KN: (Geisingen, BAB 81, Parkplatz Immensitz) Über 300 Liter Dieselkraftstoff aus einem Lastwagen gestohlen

Schramberg (ots) - Ein unbekannter Täter hat am Dienstag, 17.45 Uhr, eine auf einer Baustelle in der Landenbergerstraße abgestellten Dixi-Toilette in Brand gesteckt und einen Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro verursacht. Gegen 18 Uhr teilte ein Zeuge das Feuer mit. Die alarmierte Feuerwehr Schramberg, die ...

