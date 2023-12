POL-KN: (Rielasingen-Worblingen, Lkr. Konstanz) Unfallflucht "Am Rebberg" - schwarzen Audi A6 beschädigt (22.11./01.12.2023)

Immendingen-Mauenheim, Bundesautobahn A81, Lkr. Tuttlingen (ots) - Auf der Fahrt zwischen den Autobahnanschlussstellen Geisingen und Engen in Richtung Singen ist am frühen Dienstagmorgen ein BMW X3 vermutlich aufgrund eines technischen Defekts in Brand geraten und auf dem Standstreifen der Bundesautobahn A 81 ...

mehr