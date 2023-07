Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg/ Lkr. Rottweil) Autos kommt von Fahrbahn ab- vier verletzte Personen (19.07.2023)

Schramberg (ots)

Bei einem Unfall am Mittwochabend gegen 23.15 Uhr auf der Bundesstraße 462 ist ein Auto von der Straße gekommen, wodurch sich alle vier Insassen verletzten. Eine 39-jährige Fahrerin eines Opel Corsa war auf der B 462 von Dunningen herkommend in Richtung Schramberg-Sulgen unterwegs. Auf Höhe der Abfahrt Lienberg wollte die Frau nach rechts in Richtung Sulgen/Aichhalden abbiegen. Hierbei kam sie von der Fahrbahn ab, fuhr über eine Verkehrsinsel und kollidierte mit einem Verkehrszeichen. Schlussendlich kam der Opel in einer angrenzenden Böschung zum Stehen. Bei dem Unfall verletzten sich die 39-jährige Fahrerin, ihre 46 Jahre alte Beifahrerin sowie ein 5 und 4 Jahre junges Kind, die auf der Rücksitzbank saßen. Rettungswagen brachten die Verletzten zur medizinischen Behandlung in eine Klinik. Um den demolierten Opel kümmerte sich ein Abschleppdienst. Den entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf rund 3.000 Euro.

