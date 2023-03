Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Rottweil und des Polizei-präsidiums Konstanz vom 23.03.2023- Polizei nimmt gesuchten Einbrecher auf frischer Tat fest (Spaichingen)

Spaichingen (ots)

Am frühen Mittwochmorgen, gegen 2 Uhr, ist es der Polizei gelungen, einen bereits wegen mehreren Einbruchsdelikten gesuchten Mann auf frischer Tat in einem Wohn-haus in der Hindenburgstraße festzunehmen. Ein 33- Jähriger brach während der Abwesenheit der Bewohnerin in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses ein. Eine Nachbarin hörte mitten in der Nacht auffällige Geräusche und verständigte die Polizei. Bei der Durchsuchung des Gebäudes stöberte ein Hund der Polizeihundeführerstaffel den Einbrecher in einem Verschlag im Kniestock des Dachspitzes auf, so dass der 33-Jährige anschließend widerstandslos festgenommen werden konnte. In seinem Ruck-sack fanden die Beamten neben gestohlenem Schmuck auch Einbruchswerkzeug. Bei der Überprüfung des Mannes stellte sich heraus, dass dieser schon länger von der Polizei wegen anderer Einbruchsdelikten gesucht wurde und mehrere Vollstre-ckungshaftbefehle gegen ihn vorlagen. Erst am Mittwoch, 15.03.2023, setzte die Poli-zei einen Hubschrauber im Bereich Spaichingen ein, nachdem konkrete Hinweise zum Aufenthaltsort des 33-Jährigen beim dortigen Polizeirevier eingegangen waren. Aktuell ermitteln die Beamten gegen den Mann wegen mehrerer Einbrüche im Bereich Spaichingen seit Beginn diesen Jahres. Nach seiner Festnahme wurde er aufgrund der vorliegenden Haftbefehle in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell