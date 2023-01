POL-KN: (Oberndorf am Neckar/ Lkr. Rottweil) Diebstahl aus Autos

Gosheim (ots) - Beim Einschalten einer Sauna in einem Wohnhaus in der Lembergstraße ist am Donnerstagabend gegen 20.30 Uhr die Holzverschalung des Schwitzbades in Brand geraten. Nachdem der Hausbesitzer das Feuer wahrnahm, löschte er dieses sofort mit einem Feuerlöscher ab und verständigte über Notruf die Feuerwehr. Die Abteilung Gosheim rückte mit drei Fahrzeugen und neun Kameraden zum Einsatzort aus. Wegen der ...

