Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Person bei Verkehrsunfall eingeklemmt

Neuwied (ots)

Neuwied - Am 09.01.2023 ereignete sich gegen 08:00 Uhr ein Verkehrsunfall unter Beteiligung eines PKW und eines Schulbusses. Der Schulbus befuhr die L258 in Richtung Stadt. Ein weiterer PKW befuhr die L258 stadtauswärts und beabsichtigte auf die B256 in Fahrtrichtung Weißenthurm aufzufahren. Aufgrund von Gegenverkehr musste er jedoch warten. Ein ihm nachfolgender PKW geriet aufgrund ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und kollidierte mit dem Schulbus. Der 25 jährige Fahrer wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und wurde durch die Feuerwehr befreit. Er wurde schwerverletzt ins Krankenhaus eingeliefert. Der Fahrer des weiteren PKW wurde leicht verletzt, alle Insassen des Schulbusses blieben unverletzt. Insgesamt entstand ein Sachschaden von 23000 Euro. Die L258 war für die Zeit der Unfallaufnahme gesperrt.

