POL-KN: (VS-Schwenningen) Zwei Autos angefahren und geflüchtet (27.12.2022)

Rottweil (ots) - In der Hochbrücktorstraße ist am Dienstag ein Linienbus gegen das Heck eines VW-Polo gestoßen. Dabei entstand ein Gesamtschaden von rund 10.000 Euro. Verletzte gab es nicht. Passiert ist der Unfall gegen 14 Uhr an einer Ampel. Der 52-jährige Busfahrer hielt hinter dem Polo eines 43-Jährigen an und betätigte seine automatische Feststellbremse. Aufgrund einer versehentlichen Fehlbedienung löste diese ...

