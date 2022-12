Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, A98, B33 neu, Lkr. Konstanz) Auto kommt von Fahrbahn ab

Singen, A98, B33 neu (ots)

Ein Auto ist bei einem Unfall in der Auffahrt der Bundesstraße 33 neu auf die Autobahn 98 an der Anschlussstelle Singen am Mittwochabend von der Fahrbahn abgekommen. Ein 45-Jähriger fuhr mit einem Peugeot 207 im Bereich der Auffahrt B33 neu auf die A98 zu schnell in die Kurve und kam dabei von der Fahrbahn ab. In der Folge querte der Wagen die Fahrspuren der Autobahn und prallte schließlich in die Mittelleitplanke. Der 45-Jährige blieb unverletzt. Am Peugeot entstand Blechschaden in Höhe von rund 3.000 Euro. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um den nicht mehr fahrbereiten Wagen.

