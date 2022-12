Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Fensterscheiben an Schulgebäude beschädigt (19.12.2022)

Villingen-Schwenningen (ots)

Unbekannte haben in der Zeit zwischen Freitag, 18 Uhr, und Montag, 8 Uhr, zwei Scheiben einer Schule in der Offenburger Straße beschädigt. Die Täter beschossen mit einer Luftdruckwaffe die Fenster der Golden-Bühl-Schule und verursachten einen Schaden in Höhe von rund 1.000 Euro. Hinweise zu den Unbekannten erbittet die Polizei in Villingen unter der Telefonnummer 07721 601-0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell