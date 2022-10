Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen/Hohentwiel) In Gartenhütten eingebrochen

Singen (ots)

In mehrere Gartenhütten in der "Ziegeleianlage" an der Bruderhofstraße ist zwischen Dienstag und Mittwoch eingebrochen worden. Wie die Polizei bei ihren ersten Ermittlungen feststellte, sind die Scheiben der Hütten aufgedrückt und ein noch nicht genau bekannter Umfang von Werkzeug gestohlen worden. Teilweise wurden auch geringe Bargeldbeträge geklaut. Wahrscheinlich handelte es sich um mehrere Täter, da in aus angrenzenden Lagerräumen auch Baumaschinen gestohlen wurden. Der Wert der gestohlenen Sachen steht noch nicht fest. Hinweise zu den Einbrüchen nimmt die Polizei Singen unter Telefon 07731 8880 entgegen.

