Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Immendingen B 311/ Lkr. Tuttlingen) Autofahrer weicht Lastwagen aus- Unfallflucht

Immendingen B 311 (ots)

Ein unbekannter Lastwagenfahrer hat am Freitagmorgen, kurz nach 8 Uhr, eine Unfallflucht auf der Bundesstraße 311 zwischen Immendingen und Möhringen-West begangen. Der Unbekannte war auf der b 311 von Immendingen herkommend in Richtung Möhringen-West unterwegs und geriet auf die Gegenfahrbahn. Ein 20 Jahre junger Fahrer eines Ford musste dem Lastwagen ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Der junge Autofahrer prallte deshalb mit einer rechtsseitigen Schutzplanke zusammen. Ohne sich um den Schaden in Höhe von rund 3.000 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Sachdienliche Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Tuttlingen, Tel. 07461 941-0, entgegen.

