Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall in Jever ohne Verletzte, aber mit Sachschaden

Jever (ots)

Am Montag, dem 03.01.2022, befuhr eine Pkw-Fahrerin gegen 10.50 Uhr in Jever die K 94/Chausseehaus in Fahrtrichtung Innenstadt. Kurz vor der Einmündung zur alten B 210 wechselte sie von der Links- auf die Rechtsabbiegespur, ohne dabei auf einen dort bereits fahrenden Pkw zu achten. Es kam zum Zusammenstoß, wobei an beiden Fahrzeugen ein geschätzter Schaden in Höhe von 3000 Euro entstand. Verletzt wurde niemand.

