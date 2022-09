Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Radfahrerin wird von Auto erfasst und leicht verletzt (22.09.2022)

Villingen-Schwenningen (ots)

Zu einem Unfall mit einer Radfahrerin ist es am Donnerstag gegen 16 Uhr auf der Straße "Am Krebsgraben" gekommen. Eine 44-jährige Toyota Fahrerin bog nah rechts in einen Verbindungsweg zur Karlsruher Straße ein. Dabei erfasste sie eine 63-jährige Radfahrerin, die in gleicher Richtung auf einem Radweg rechts neben ihr fuhr. Die Radlerin stürzte und erlitt dabei leichte Verletzungen. Helfer des Rettungsdienstes versorgten die Frau an der Unfallstelle. An ihrem Fahrrad entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Den Schaden am Toyota schätzte die Polizei auf rund 6.000 Euro.

