POL-BI: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Bielefeld und der Polizei Bielefeld zu Durchsuchungen nach Betäubungsmitteln

Am Freitag, 14.01.2022, kam es in Gütersloh und Bielefeld zu einem Polizeieinsatz mit Wohnungsdurchsuchungen und einer Festnahme aufgrund von Ermittlungen einer Ermittlungskommission der Kriminalpolizei Bielefeld. Die Festnahme erfolge durch eine Spezialeinheit in einem Wohngebiet in Gütersloh.

Im Fokus der Ermittlungen stand ein 38-jähriger Tatverdächtiger aus Gütersloh, der im großen Umfang mit Betäubungsmitteln aller Art Handel treiben soll. Die Ermittlungen werden durch die Staatsanwaltschaft Bielefeld geführt. Der 38-jährige Tatverdächtige hatte weitere Mittäter, die ebenfalls im Raum Gütersloh wohnhaft sind. Auch bei diesen fanden Wohnungsdurchsuchungen statt.

Durch das Amtsgericht Bielefeld wurde zuvor ein Untersuchungshaftbefehl erlassen, der nun vollstreckt werden konnte. Bei den Wohnungsdurchsuchungen wurde umfangreiches Beweismaterial aufgefunden, insbesondere konnten eine große Menge Rauschgift sowie eine hohe sechsstellige Summe Bargeld und Waffen sichergestellt werden.

