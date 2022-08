Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Büsingen am Hochrhein, Lkr. Konstanz) Vater und Tochter bei Sturz mit dem Fahrrad verletzt (04.08.2022)

Büsingen am Hochrhein (ots)

Ein Vater und seine Tochter sind bei einem Unfall mit dem Fahrrad am Donnerstagvormittag verletzt worden. Die beiden fuhren gemeinsam nebeneinander auf dem Radweg von Büsingen in Richtung Schaffhausen. Aufgrund eines entgegenkommenden Radfahrers lenkte der 42-jährige Vater mit seinem Fahrrad nach rechts und stieß dabei mit dem Lenker des Rades seiner 13 Jahre jungen Tochter zusammen. Beide stürzten und verletzten sich. Ein Rettungswagen brachte sie in eine Klinik. An den Rädern entstand geringer Sachschaden.

