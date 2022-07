Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Vandalismus an einer Schule (12.07.2022)

Rottweil (ots)

Ein Unbekannter hat am Dienstagabend gegen 23.30 Uhr Schaden an einer Schule in der Hausener Straße verursacht. Er riss eine Wegbeleuchtung aus einer Fassung und schleudert sie mehrfach gegen die Eingangstür der Schule. Dabei verursachte der Unbekannte einen Schaden in Höhe von etwa 1.000 Euro. Hinweise zum Täter erbittet die Polizei in Rottweil unter der Telefonnummer 0741 477-0.

