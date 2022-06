Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach, Lkr. Konstanz) Unfallflucht auf dem Schorenblick und in der Kirchgasse (04.06.2022)

Stockach (ots)

Ein unbekannter Autofahrer hat am Samstagvormittag im Zeitraum von 8.50 Uhr bis 10.20 Uhr einen auf Höhe des Schorenblick Nr. 5 geparkten weißen Hyundai i20 gestreift und ist anschließend weitergefahren, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Die Polizei schätzte den entstandenen Schaden auf mehrere hundert Euro. Zu einer weiteren Unfallflucht kam es ebenfalls im Laufe des Freitags, zwischen 7.45 Uhr und 16.15 Uhr, auf der Kirchgasse. Dort fuhr ein Unbekannter einen blauen Opel Astra an und verursachte einen Schaden in Höhe von rund 1.000 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Stockach, Tel. 07771 9391-0, entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell