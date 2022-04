Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Sulz am Neckar, Lkr. Rottweil) Motorhaube eines geparkten Renaults beschädigt - Polizei bittet um Hinweise (26. - 27.04.2022)

Sulz am Neckar, Lkr. Rottweil (ots)

Ein unbekannter Täter hat in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch absichtlich die Motorhaube eines vor dem Gebäude Lina-Hähnle-Straße 33 geparkten Renault Koleos beschädigt. Durch einen Schlag auf die Motorhaube verursachte der Täter eine erhebliche Eindellung und rund 300 Euro Sachschaden an dem Wagen. Hinweise zu der begangenen Sachbeschädigung oder dem unbekannten Täter nimmt die Polizei Sulz am Neckar (07454 92746) entgegen.

