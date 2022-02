Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Deißlingen, Lkrs. RW) Polizei erwischt mehrere Gurtmuffel

Deißlingen (ots)

Bei einer Verkehrskontrolle in der Rottweiler Straße hat die Polizei am Dienstagvormittag einige Verstöße gegen die Anschnallpflicht festgestellt. In gut einer Stunde wurden gleich zehn Gurtmuffel ertappt und die Autofahrer nach einem verkehrserzieherischen Gespräch auch belehrt und verwarnt. Die Betroffenen sahen ihre Nachlässigkeit ein, mit der sie im Falle eines Unfalls auch innerorts ihre Gesundheit erheblich gefährden. Nach wie vor, ist der Sicherheitsgurt eines der wichtigsten Erfindungen für das Auto und wird immer noch als "Lebensretter Nummer eins" bezeichnet. Die Polizei wird die Anschnallpflicht auch weiterhin überwachen.

