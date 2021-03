Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Vermeintliche Einbrecherinnen - falscher Alarm

Zweibrücken (ots)

Zeit: 28.02.2021, 16:35 Uhr. Ort: Zweibrücken, Stadtgebiet SV: Einen Polizeieinsatz lösten zwei Frauen (16 und 22 Jahre) aus, die über das Einfahrtstor einer Firma am Rande der Innenstadt geklettert und auf dem Betriebsgelände verschwunden waren. Ein aufmerksamer Zeuge hatte daraufhin die Polizei verständigt, die die beiden Frauen nach Absuche des Firmengeländes im Büro antreffen konnte. Es handelte sich um die Töchter des Firmeninhabers, die zwar im Besitz der Schlüssel für Firmentor und Büro waren, das Einfahrtstor jedoch nicht öffnen konnten und deshalb kurzerhand darüber geklettert waren. So löste sich der Polizeieinsatz in Wohlgefallen auf. | pizw

