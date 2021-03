Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall mit schwerverletztem Motorradfahrer

Zweibrücken (ots)

Zeit: 28.02.2021, 11:30 Uhr. Ort: Zweibrücken, L 469, Niederhausen in Fahrtrichtung Zweibrücken-Oberauerbach. SV: Ein 57-jähriger Motorradfahrer aus dem Donnersbergkreis, der in einer geführten Gruppe von ca. 12 Bikern ungefähr in der Mitte fuhr, geriet aus Unachtsamkeit mit dem Vorderrad nach rechts auf den laubbedeckten Grünstreifen. Das Motorrad wurde instabil, der 57-Jährige verlor die Kontrolle über sein aufschaukelndes Krad und er stürzte in den Straßengraben. Die nachfolgenden Motorradfahrer konnten ausweichen. Der 57-Jährige brach sich bei dem Sturz ein Bein und erlitt eine Gehirnerschütterung. Er wurde durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus verbracht. Das rundum beschädigte Motorrad (Schaden ca. 5000 Euro) wurde durch einen Abschleppdienst geborgen. | pizw

