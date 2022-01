Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bad Dürrheim

Schwarzwald-Baar-Kreis) Beifahrerin bei Unfall leicht verletzt (26.01.2022)

Bad Dürrheim (ots)

Leichte Verletzungen zugezogen hat sich eine Beifahrerin eines Autos bei einem Unfall am Mittwoch gegen 15.30 Uhr auf der Carl-Friedrich-Benz Straße. Die Frau saß im Auto eines 85-Jährigen, der mit einem VW Polo über die Kreuzung der Robert-Bosch-Straße fahren wollte und dabei nicht auf das "Rot" einer Ampel achtete. Dadurch kam es zum Zusammenstoß mit einer 25-jährigen VW Passat Fahrerin, die auf der Robert-Bosch-Straße fuhr. An den Autos entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 10.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell