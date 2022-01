Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Mühlheim an der Donau

Kreis Tuttlingen) Falscher Polizist am Telefon (13.01.2022)

Mühlheim an der Donau (ots)

Nicht landen konnte ein Telefonbetrüger mit der Masche des "Falschen Polizisten" am Donnerstag gegen 19.30 Uhr bei einer 62-jährigen Frau. Ein angeblicher "Herr Schneider von der Polizei Mühlheim" rief bei ihr an und startete seinen Betrugsversuch mit der bekannten Masche, dass man bei einem Einbruch einen Zettel mit Namen und Anschrift der Frau gefunden habe. Die Angerufene durchschaute den Betrüger und beendete das Gespräch, bevor der angebliche Polizist sein Betrugsnetz weiterspinnen konnte.

Die Polizei warnt vor dieser nicht neuen, aber trotzdem immer wieder erfolgreichen Betrugsmasche. Betrüger geben sich am Telefon als hilfsbereite Polizisten aus, fragen ihre Opfer nach Wertsachen aus und setzen sie dann so unter Druck, dass sie oftmals tatsächlich an das Geld der verunsicherten, meist älteren Personen, gelangen. Hinweise, wie man sich vor diesen Anrufen schützen kann, gibt es auf den Präventionsseiten der Polizei unter www.polizei-beratung.de.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell