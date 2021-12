Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf am Neckar, Hochmössingen) Ausgelöste Brandmeldeanlage verursacht Feuerwehreinsatz bei einem Unternehmen für Maschinenbau (16.12.2021)

Oberndorf am Neckar, Hochmössingen, Lkr. Rottweil (ots)

Eine ausgelöste Brandmeldeanlage hat am Donnerstagnachmittag zu einem Feuerwehreinsatz bei einem Unternehmen für Maschinenbau im Römerweg geführt. Bei der Durchführung von Inspektionsarbeiten an einer Maschine kam es gegen 13 Uhr zu einer Verdampfung eines Schmiermittels, wobei ein installierter Brandmelder in der Produktionsstätte des Unternehmens anschlug. Aufgrund des Meldungseinganges rückte die so alarmierte Feuerwehr mit den Abteilungen Hochmössingen und Oberndorf mit fünf Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften zu dem vermeintlichen Brand aus, musste dann aber nicht tätig werden.

