Schwarzwald-Baar-Kreis

2 Verletzte (29.11.2021)

Donaueschingen

Einen Unfall mit einem Gesamtsachschaden in Höhe von rund 50.000 Euro verursacht hat ein Autofahrer am Montagmorgen gegen 7.30 Uhr auf der Landesstraße 180 zwischen Wolterdingen und Hammereisenbach. Ein 31-Jähriger war auf schneeglatter Fahrbahn mit einem Mitsubishi L 200 in Richtung Hammereisenbach zu schnell unterwegs und kam in einer Kurve ins Schleudern. Er geriet auf die Gegenfahrbahn und stieß dort frontal mit einem entgegenkommenden Seat Leon zusammen, den ein 48-Jähriger fuhr. Beide Insassen erlitten leichte Verletzungen und kamen in eine Klinik. Die Polizei musste die L 180 musste wegen des Einsatzes eines Rettungshubschraubers und für Bergungsmaßnahmen knapp 2 Stunden vollständig sperren.

