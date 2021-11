Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell

Landkreis Konstanz) Sachbeschädigung an mehreren Fahrzeugen (14.11.2021)

Konstanz (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurden in Radolfzell in der Schützenstraße, Ratoldusstraße und Böhringer Straße mehrere Fahrzeuge beschädigt. Eine bisher unbekannte Täterschaft schlug bei einem Ford Eco Sport die Heckscheibe ein und trat an mindestens 7 weiteren Fahrzeugen die Außenspiegel ab. Hierbei entstand Sachschaden in bisher unbekannter Höhe. Die Polizei sucht nun Zeugen welche sachdienliche Beobachtungen gemacht haben. Zeugenhinweise werden an das Polizeirevier Radolfzell unter Tel. 07732 95066 - 0 erbeten.

