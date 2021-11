Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rielasingen-Worblingen, Landkreis Konstanz) Mercedes-Lack zerkratzt

Rielasingen-Worblingen (ots)

Ein noch unbekannter Täter hat am Donnerstagabend den Lack von zwei geparkten Mercedes-Autos zerkratzt und damit einen erheblichen Schaden an den Fahrzeugen angerichtet. Als die Autobesitzer der C-Klasse und des GLC kurz vor 22 Uhr zu ihren Fahrzeugen kam und wegfahren wollten, stellten sie tiefen Kratzspuren zum Teil bis zur Grundierung des Lacks an den Türen fest. Der Täter versursachte nach Schätzung der Polizei einen Schaden von mehreren Tausend Euro. Ob ein Motiv vorliegt und weshalb es dazu kam, ist völlig unklar. Hinweise zu der Sachbeschädigung nimmt das Polizeirevier Singen, Telefon 07731 888-0, entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell