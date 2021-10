Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Villingen-Schwenningen, Bad Dürrheim - Schwarzwald-Baar-Kreis) Telefonbetrüger geben sich am Telefon als Ärzte aus (30.09.2021)

Villingen-Schwenningen, Bad Dürrheim (ots)

Mit einer bekannten Telefonbetrugsmasche haben Betrüger am Donnerstag mehrfach versucht, zum Erfolg zu kommen. Die Täter riefen bei, zumeist älteren, Personen an und gaben sich als Ärzte aus. Mit der Behauptung, dass ein Familienangehöriger schwer erkrankt sei und ihn nur ein sehr teures Medikament retten könne, versuchten die Betrüger, die Angerufenen zur Zahlung eines Geldbetrages bis zu 25.000 Euro zu verleiten. Keines der angerufenen Opfer fiel auf die Masche herein, so dass es nicht zu Vermögensschäden kam.

Obwohl diese Betrugsmache abgedroschen scheint, gelingt es Gaunern dennoch immer wieder, arglose und hilfsbereite Personen zu täuschen und zu Geldüberweisungen oder Barauszahlungen zu bewegen. Die Polizei warnt vor diesen Telefonbetrügern und empfiehlt, Anrufe wachsam und mit gesundem Misstrauen entgegen zu nehmen und im Zweifelsfall das Telefonat einfach zu beenden. Tipps findet man auf den Internetseiten der Polizei unter www.polizei-beratung.de .

