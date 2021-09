Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Vöhringen

Landkreis Rottweil) Tödlicher Verkehrsunfall auf der Autobahn 81 (18.09.2021)

Vöhringen (ots)

Ein 46-Jähriger Fahrzeugführer befuhr gegen 23.50 Uhr die A81 in Richtung Stuttgart. Aus bislang unbekannter Ursache kam er zwischen den Anschlussstellen Oberndorf und Sulz in einer langgezogenen Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Brückenpfeiler. Der 46-Jährige zog sich hierbei lebensgefährliche Verletzungen zu und verstarb noch an der Unfallstelle. Im Fahrzeug befanden sich zudem die beiden 6 und 8 Jahre alten Kinder des Fahrers. Beide Kinder wurden schwer verletzt und zur weiteren Behandlung in umliegende Kliniken verbracht. Zur Ermittlung der Unfallursache befanden sich Beamte der Verkehrspolizei Zimmern vor Ort. Es entstand Sachschaden in bislang unbekannter Höhe.

