POL-KN: (Gottmadingen /Lkr. KN) - Radfahrer fährt gegen Auto und hinterlässt falsche Telefonnummer - Polizei sucht ZEUGEN?

Gottmadingen /Lkr. KN (ots)

In der Zeit von Freitag (25.06.2021) auf Sonntag (27.06.2021) hat ein Radfahrer in Gottmadingen ein Auto beschädigt und sich anschließend von der Unfallstelle entfernt. Der beschädigte Volvo stand im Steiner Weg und wurde in dieser Zeit nicht bewegt. Durch den Zusammenstoß entstand ein Schaden in Höhe von rund 2.500 Euro. Der Radfahrer hat nach der Kollision eine Mobilfunknummer hinterlassen, welche nicht korrekt ist. Die Polizei ermittelt und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen.

Sachdienliche Hinweise nimmt der Polizeiposten Gottmadingen unter 07731/1437-0 entgegen.

