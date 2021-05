Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Trotz Verbots der Demo gegen Corona-Maßnahmen

Polizei ist vorbereitet (07.05.2021)

Villingen-Schwenningen (ots)

Das Verwaltungsgericht Freiburg hat das Verbot der ursprünglich für kommenden Sonntag angekündigten Demonstration gegen Corona-Maßnahmen in Villingen bestätigt. Trotz des Verbots rechnet die Polizei, nicht zuletzt wegen des angekündigten schönen Wetters, mit zahlreichen Personen in der Villinger Innenstadt. Bereits im Vorfeld haben verschiedene Gruppierungen angekündigt, sich trotz eines Verbots in der Innenstadt versammeln zu wollen. Die Polizei hat sich personell darauf vorbereitet und wird nicht nur die Einhaltung des richterlich bestätigten Versammlungsverbots im Auge behalten, sondern auch die Vorschriften der geltenden Corona-Verordnung streng überwachen und Verstöße konsequent ahnden und verfolgen. Teilnehmer an einer verbotenen Versammlung müssen dabei nicht nur mit einem empfindlichen Bußgeld rechnen, sondern auch mit der Auflösung der Ansammlung durch die Polizei.

