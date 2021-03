Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Deißlingen, Lkrs. RW) Über Verkehrsteiler gerauscht 2.3.21

Deißlingen (ots)

Die Polizei Rottweil sucht einen Autofahrer, der in der Nacht zum Mittwoch über einen Verkehrsteiler in der Bahnhofstraße gefahren ist und zwei Verkehrsschilder dabei niedergewalzt hat. An der Unfallstelle sind noch Teile eines Autos zurückgeblieben, die zu einem Audi passen könnten. Die Höhe des Schadens ist noch nicht bekannt. Hinweise zu dem Unfall nimmt die Polizei unter 0741 4770 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell