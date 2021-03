Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Sulz am Neckar, Lkrs. RW) BMW-Fahrer fährt auf 2.3.21

Sulz (ots)

Kurz nicht aufgepasst hat ein 71 Jahre alter Autofahrer auf der Landesstraße zwischen Vöhringen und Sulz-Kastell. Er prallte mit seinem BMW einer 24-jährigen Nissan-Fahrerin ins Heck, als diese von der Landesstraße in die Hartensteinstraße links abbiegen wollte und den Gegenverkehr vorbeifahren lassen musste. An dem BMW beziffert die Polizei den Schaden auf 3500 Euro, am Nissan schätzt sie den Schaden auf 1500 Euro. Beide Autos blieben fahrbereit. Verletzt wurde niemand.

